The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2023

.

ISIN Name

CA36116V1067 FUSE COBALT INC.

PLZYWIC00016 GRUPA ZYWIEC ZY 2,50

XS2566884412 OPDENERGY 22/25 FLR REGS2

XS2566985367 OPDENERGY 22/25 FLR 144A2

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.