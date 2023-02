Das Cateringhaus DO & CO gibt noch mehr Aktien zur Bedienung der 2021 emittierten und 2026 endfälligen 100 Mio. Euro-Wandelschuldverschreibung aus. Ein Inhaber von Wandelschuldverschreibungen habe erklärt, Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt 1.100.000,00 in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Erst vor wenigen Tagen haben Inhaber die Absicht erklärt, im Nennbetrag von insgesamt 3,6 Mio. Euro in Aktien (in Summe 44.648 Aktien) wandeln zu wollen. Auf der Grundlage eines Wandlungspreises von derzeit 80,6301 Euro resultieren aus der jüngsten Wandlung insgesamt 13.642 Stück weitere neu auszugebende Aktien der Gesellschaft. Nach der Ausgabe dieser weiteren 13.642 Stück neuen Aktien der Gesellschaft wird sich - unter ...

