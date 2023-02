HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3907/ Googeln ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Täglich gibt es mehr als drei Milliarden Suchabfragen. Damit ist Google mit Abstand die am meisten frequentierte Website der Welt. In den Top-10 finden sich abgesehen von zwei Ausnahmen nur US-Unternehmen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein.1) Google (85 Mrd. Besucher, 187 Tsd. MA, Börsenwert 1,3 Billionen - nur Unternehmen > 1 Billion + Amazon an der SchwelleUmsatz 257 Mrd. - Seit 2014 vervierfacht. Marge 35%, 78 Mrd. Reingewinn, im Vergleich Amazon nimmt 470 Mrd. fast das Doppelte ein, unter dem Strich ist der Gewinn aber mit 33 Mrd. nicht einmal halb so groß wie jener von Google2) Youtube - 33 Mrd ....

