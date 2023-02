Wochenausblick: Nach den Zahlen ist vor den Zahlen

Werbung







Berichtssaison



Weiterhin ist die Berichtssaison in vollem Gange. Nachdem in der ablaufenden Woche bereits einige Unternehmen aus dem Silicon Valley ihre Zahlen vorgelegt hatten, folgen in der kommenden Woche unter anderem direkt am Montag Activision Blizzard sowie am Dienstag die Zahlen von beispielsweise Siemens Energy und Teamviewer. Am Mittwoch wird Walt Disney seine Zahlen vorlegen. Der Konzern führte zuletzt einen Wechsel an der Konzernspitze durch, neuer alter Chef ist Bob Iger, der das Unternehmen bereits zuvor führte. Auch Linde legt in der kommenden Woche seine Quartalszahlen vor. Der Konzern vollzieht Ende Februar sein Delisting von der Frankfurter Börse.















Konjunkturelles



Auf Seiten der Konjunktur geht es in der kommenden Woche etwas ruhiger zu, nachdem in der vergangenen Woche die Notenbanksitzungen in den USA und Europa stattfanden. Die Zinsentscheide fielen mit einer Erhöhung von 50 respektive 25 Basispunkten den Markterwartungen entsprechend aus.



Zum Start der Woche erwartet uns der Bericht über die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone, bevor am Folgetag Frankreich sowie die USA ihre Handelsbilanz zum Monat Dezember vorlegen. Gegen Ende der Woche erwarten uns aus China die Verbraucher- und Erzeugerpreise des Monats Januar erwarten.















Wissenswertes



Nach dem starken Jahresstart des DAX®, stellt sich die Frage wie es denn nun weitergehen könnte. Dienlich hierzu ist vor allem die Technische Analyse, welcher Kursmuster vergangener Tage zu Hilfe zieht, um zukünftige Bewegungen zu prognostizieren. Passend dazu bieten wir ein Live-Webinar an, in welchem Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse der HSBC, die aktuell interessantesten Charts auf den Prüfstand stellt. Sie möchten außerdem informiert sein, welche Neuigkeiten in der Anleger- und vor allem Derivatewelt Sie unbedingt Bescheid wissen sollten? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Channel vorbei. Auf diesem veröffentlichen wir regelmäßig kompakt aktuelle Informationen zu den oben genannten Themen.











