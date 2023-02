Gold Aktien Wochenrückblick auf die 5. Kalenderwoche 2023. Alle warteten gespannt auf die FED Sitzung. Und jaaa, der Zinsschritt wurde kleiner. Dollar verlor an Kraft, zeitweise über 1,10 USD je EUR. Und der Goldpreis bekam weiteren Rückenwind. Dieser sprang auf ein 9-Monats-Hoch (1.959,64 USD im Spothandel). Und da ein hoher Goldpreis gut für die von uns betrachteten Gold Aktien ist wuchs die Zuversicht. Doch dann kamen die US-Arbeitsmarktdaten. Der US-Dollar gewann an Stärke und holte in 2 Tagen ...

