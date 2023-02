Eine Auswahl der Redaktion von audio-cd.at und boerse-social.com: Schon mal ein Seitanschnitzel probiert? Für die meisten Fleischgerichte gibt es schon "plant-based" Alternativen. Weil diese Produkte nicht nur bei Veganer:innen immer öfter im Einkaufswagerl landen, ist die vegane Industrie ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor. Wir haben uns angeschaut, wie viele Milliarden im Geschäft mit Fleischersatz stecken. Vegan-Boom: Wirtschaftsfaktor Fleischersatz 500 Mio. Menschen weltweit leben vegan, die meisten in Asien. Aber auch in Europa & den USA ernähren sich immer mehr Menschen "plant-based". Was sind die Gründe? Und wie viel Geld steckt in der veganen Fleischersatz-Industrie? Mehr ...

