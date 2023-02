Die wichtigsten Themen, Trends und Aktientipps für 2023: https://bit.ly/3RwSZGa Jetzt den neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted sichern und mehr erfahren! Nach den Zinserhöhungen in dieser Woche ist sich Robert Halver, Kapitalmarktstratege bei der Baader Bank, sicher: Da kommt noch was, aber nicht mehr viel. Im Gespräch mit wallstreet:online TV erklärt Halver, warum Fed und EZB nicht zu früh Entwarnung an der Zinsfront geben dürfen und was die Reduzierung der aufgeblähten Notenbank-Bilanzen bedeutet. Mit Blick auf die Aktienmärkte glaubt Halver weiterhin an die Tech-Branche. Es habe sich in den vergangenen Wochen eine kleine Renaissance bei der Liebe zu Tech-Aktien angedeutet. Die großen US-Konzerne könnten trotz Rücksetzer mit intakten Geschäftsmodellen punkten. Auch die zweite Reihe mit vielen kleineren Werten sei für Anleger durchaus einen Blick wert.