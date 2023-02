Der DAX kann eine weitere Woche im Plus schließen. Diese starke Kursentwicklung ist nach der langen andauernden Rallye außergewöhnlich, da Ermüdungserscheinungen auftreten müssten. Offenbar strömen noch immer Kaufwillige in den Markt, die den Eindruck von Sorglosigkeit vermitteln. Neue Käufer sorgen für Nachfrage und lassen die Indizes klettern. Überschwänglich steigende Kurse sind unnatürlich und in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...