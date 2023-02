Berlin - Zehn Jahre nach Gründung der AfD warnt die SPD die anderen Parteien vor einer Kooperation. "Für die SPD war von Tag eins an klar: Es wird niemals eine Zusammenarbeit mit diesen Demokratiefeinden geben", sagte Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



"Andere politische Parteien sind da bis heute flexibler. Das ist eine große Gefahr." Die AfD feiert am Montag ihre Gründung vor zehn Jahren. Im Osten drohe die AfD eine feste politische Kraft zu werden, so Mast.



"Das ist hochgefährlich." Um dies zu verhindern, brauche es starke Persönlichkeiten mit klarer Haltung "gegen rechts und keine Verbrüderung", sagte die SPD-Politikerin.

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.