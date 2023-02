New York (ots/PRNewswire) -NEW YORK, 6. Februar 2023 /PRNewswire/-- Junge Frauen (im Alter von 15 bis 17,5 Jahren) auf der ganzen Welt steht jetzt die Bewerbung für die AFS Global STEM Accelerators offen: ein umfassendes Stipendium für ein virtuelles Austauschprogramm in den Bereichen Nachhaltigkeit, MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie) und positive soziale Veränderung.Das Programm wird von AFS Intercultural Programs durchgeführt, einem globalen, gemeinnützigen interkulturellen Austauschnetzwerk mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der internationalen Bildung. AFS erhielt 2022 die Auszeichnung Excellence in Diversity and Inclusion in International Education (EDIIE) von Diversity Abroad für die erfolgreiche Einführung der "Accelerators". 20 % der Stipendien werden speziell an Flüchtlinge und Mädchen aus Gemeinschaften vergeben, die unter anderem aufgrund von Krieg, Gewalt oder Naturkatastrophen vertrieben wurden.Das Accelerators-Programm ist Teil einer breiteren fünfjährigen Stipendieninitiative, die darauf abzielt, 5.000 junge Menschen weltweit zu erreichen, mit einem Schwerpunkt auf der Unterstützung von Frauen. Die Initiative wird von bp finanziert und die Lehrpläne werden gemeinsam von AFS und dem University of Pennsylvania Center for Social Impact Strategy entwickelt. AFS betreibt Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung von SPARK, einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die Wege für junge Menschen, insbesondere Frauen und Flüchtlinge, in vulnerablen Gemeinschaften weltweit schafft. Das Programm bietet außerdem Unterstützung für Internetnutzung und technische Unterstützung für Teilnehmer in Not.Frühere Stipendiaten spiegeln die Vielfalt wider, auf die das Programm abzielt: 20 % waren Flüchtlinge oder Vertriebene, 82 % identifizieren sich als nicht-weiße Person, 51 % kamen aus Haushalten mit niedrigem Einkommen und 10 % werden die ersten in ihrer Familien sein, die ihre Schulbildung abschließen.Die Stimmen der AFS-Absolventen spiegeln den Wunsch nach einer besseren und integrativeren Zukunft wider: "Ich komme aus einer traditionellen Gesellschaft, in der Mädchen nicht einmal das Recht haben, zur Schule zu gehen", sagt Harira, eine Teilnehmerin aus Afghanistan. "Die Teilnahme an diesem Programm ist mein erster Schritt, um mein Ziel zu erreichen, die Welt zu erkunden und Einfluss darauf nehmen zu können, Gesellschaften nachhaltiger zu machen."Das Accelerators-Programm gipfelt darin, dass Absolventen Vorzeigeprojekte und Präsentation für gesellschaftliche Veränderung entwickeln, die mögliche Lösungen für reale Probleme mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit anbieten. Teilnehmer erhalten das Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact von AFS und der University of Pennsylvania."Es ist immer spannend, ein starkes Interesse von brillanten jungen Frauen auf der ganzen Welt zu sehen", sagt Kerry Dryburgh, EVP People & Culture, bp. "Mit ihrer Leidenschaft, etwas zu bewirken, und den Fähigkeiten, die sie sich aneignen werden, werden sie zukünftigen Wandel vorantreiben und Führungskräfte und Innovatoren sein."Bewerbungen sind bis zum 15. März 2023 möglich, und die erste Kohorte beginnt am 13. Mai. Weitere Informationen und Bewerbung: https://afs.org/global-stem/accelerators.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995738/AFS_Intercultural_Programs_Accelerators.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/360-stipendien-zur-beschleunigung-der-nachhaltigkeitsausbildung-fur-junge-frauen-auf-der-ganzen-welt-301739021.htmlPressekontakt:Sean Reilly,sean.reilly@afs.orgOriginal-Content von: AFS Intercultural Programs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161214/5433650