REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Spionageballon:

Was auch immer die Hintergründe waren, die Beziehung zwischen den USA und China ist stark abgekühlt. Und das kann sich die Welt angesichts der aktuellen Krisen nicht erlauben. Man denke nur an das Pulverfass Taiwan. Auch darf nicht vergessen werden, dass dem chinesischen Präsidenten XI Jinping immer noch eine Schlüsselrolle zufallen könnte, wenn es darum geht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer friedlichen Lösung des Ukraine-Krieges zu bewegen. Die Verbündeten der USA, also auch Deutschland, sollten alle diplomatischen Hebel in Bewegung setzen, damit der Dialog zwischen Washington und Peking nicht abreißt.