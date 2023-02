DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Ein mögliches Bündnis einflussreicher Investoren fordert Vorstand und Aufsichtsrat von Bayer in Sachen Strategie und Führung heraus. Der aktivistische Investor Bluebell sammelt Finanzkreisen zufolge nach dem Einstieg bei dem Leverkusener Konzern Verbündete, um seine Forderungen durchzusetzen. Seit bekannt wurde, dass Bluebell sich bei Bayer engagiere, seien viele Investoren auf den Aktivisten zugekommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Diese Investoren hätten "die gleichen Gedanken" und monierten den schwachen Aktienkurs. Bluebell fordert den Angaben zufolge eine schnelle Neubesetzung der CEO-Position mit einem externen Kandidaten. (Handelsblatt)

BUNDESLIGA/SIXTH STREET - Der US-Investor Sixth Street gehört zu den Unternehmen, die ein milliardenschweres Angebot für einen Teil der Medien- und Vermarktungsrechte an der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an den Bundesligarechten könnte mit bis zu 18 Milliarden Euro bewertet werden. Die in San Francisco ansässige Sixth Street, die im vergangenen Jahr einen Anteil an den künftigen Übertragungseinnahmen des FC Barcelona erworben hat, befindet sich nach Angaben von informierten Personen im Frühstadium von Gesprächen über ein mögliches Geschäft mit der deutschen Liga. (Financial Times)

ADANI - Der indische Mischkonzern, dessen Bilanzierungspraktiken unter Beschuss eines Leerverkäufers geraten sind, hat im vergangenen Jahr die Prüfung seiner britischen Tochtergesellschaften von einer Big-Four-Firma auf eine Firma außerhalb der 10 größten britischen Unternehmen verlagert. In seinem Bericht hob Hindenburg hervor, dass Adani eine "winzige Firma" in Indien als einen seiner wichtigsten Wirtschaftsprüfer einsetzt. In einer ausführlichen Gegendarstellung wies die Adani-Gruppe die Vorwürfe zurück. (Financial Times)

February 06, 2023

