DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA hat laut dem chinesischen Außenministerium die Beziehungen zwischen beiden Ländern "ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt". "Die Handlungen der USA haben die Bemühungen und Fortschritte beider Seiten bei der Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit dem Bali-Treffen ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt", sagte Vizeaußenminister Xie Feng mit Blick auf ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping im November.

Ein US-Kampfflugzeug hatte den mutmaßlichen Spionage-Ballon aus China vor der Küste des Bundesstaats South Carolina abgeschossen. Die "Sicherheit des amerikanischen Volkes" stehe an erster Stelle, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und prangerte zugleich "die unannehmbare Verletzung unserer Souveränität durch die Volksrepublik China" an. Peking, das beteuerte, es handele sich um einen zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, kritisierte den Abschuss als "Überreaktion". Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. "Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", hatte ein Pentagon-Vertreter gesagt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Ballon über dem Bundesstaat Montana, wo sich unter anderem Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Atomraketen-Standorte befinden. Später flog er in Richtung Osten weiter.

TAGESTHEMA II

Der Goldproduzent Newmont Corp will für rund 17 Milliarden US-Dollar die australische Newcrest Mining kaufen. Newmont mit Sitz im US-Bundesstaat Colorado ist einer der größten Goldproduzenten der Welt und hat nach eigenen Angaben am Sonntag ein unverbindliches indikatives Angebot zur Übernahme von Newcrest, dem größten börsennotierten Goldproduzenten Australiens, vorgelegt. Newmont bietet 0,380 eigene Aktien für jede Newcrest-Aktie. Die Offerte folgt auf ein früheres Angebot des US-Unternehmens, das jede Newcrest-Aktie mit 0,363 Newmont-Aktien bewertete. Nach Aussage von Newcrest haben seine Direktoren dieses Angebot als zu niedrig abgelehnt.

Newcrest erklärte weiter, das jüngste Angebot von Newmont entspreche einem Angebotspreis von 27,16 australischen Dollar oder 18,77 US-Dollar je Newcrest-Aktie. Damit biete Newcrest einen Aufschlag von 21 Prozent auf den letzten Aktienkurs vor Unterbreitung der Offerte. Die Bewertung basiere auf dem Schlusskursen der Aktien und dem Wechselkurs zwischen US-Dollar und australischem Dollar am 3. Februar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.132,00 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.565,00 -0,5% Nikkei-225 27.693,65 +0,7% Hang-Seng-Index 21.175,94 -2,2% Kospi 2.445,05 -1,4% Shanghai-Composite 3.234,76 -0,9% S&P/ASX 200 7.539,00 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien geht es zu Beginn der Woche überwiegend nach unten. Vielerorts lastet die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank auf der Stimmung, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten für Januar am Freitag überrschend stark ausgefallen waren. Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die US-Streitkräfte setzen die chinesischen Börsen zusätzlich unter Druck. Verkauft werden, vor dem Hintergrund kräftig gestiegener Marktzinsen in den USA, die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte. In Hongkong geben Alibaba um 3,2 und JD.com um 4,6 Prozent nach. Der japanische Aktienmarkt trotzt der negativen Tendenz in der Region. Hier stützt der feste Dollar, wovon besonders Aktien exportorientierter Unternehmen profitieren. Vergleichsweise gut hielt sich die australische Börse. Newcrest Mining sprangen dort um 9,6 Prozent an, nachdem Newmont Mining ein neuerliches Übernahmegebot für den Betreiber von Goldminen abgegeben hatte.

US-NACHBÖRSE

Nebenwerte haben den nachbörslichen Handel am Freitag geprägt. Unter anderem sprangen die Aktien von Jiuzi Holdings um 35 Prozent. Das Unternehmen, das über ein Händlernetzwerk Elektrofahrzeuge in China verkauft, wird die im Dezember 2021 registrierten Stammaktien nun doch nicht weiterverkaufen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorging. RH verbilligten sich um 3,7 Prozent. Der Möbelhändler muss wegen eines Bilanzierungsfehlers die Ergebnisse je Aktie der vergangenen drei Quartale neu ausweisen. Comera Holdings stiegen um 5,3 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte mitgeteilt, dass einige Anteilseigner, darunter Board-Mitglieder, von Zeit zu Zeit insgesamt bis zu 7,2 Millionen Aktien verkaufen könnten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.926,01 -0,4% -127,93 +2,4% S&P-500 4.136,48 -1,0% -43,28 +7,7% Nasdaq-Comp. 12.006,96 -1,6% -193,86 +14,7% Nasdaq-100 12.573,36 -1,8% -229,78 +14,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 975 Mio 1,102 Mrd Gewinner 837 2.197 Verlierer 2.248 914 Unverändert 95 102

Schwächer - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht, der Zinssorgen befeuerte, und enttäuschende Geschäftszahlen und/oder Ausblicke von Apple, Amazon und Alphabet sorgten für Abgaben - insbesondere bei als zinsempfindlich geltenden Technikwerten. Am Zinsterminmarkt erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai. Apple gingen nach anfänglichen Verlusten dennoch 2,4 Prozent höher mit 154,50 Dollar aus dem Tag. Händler sprachen von Schnäppchenkäufen. Zudem hatte Morgan Stanley die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Dollar bestätigt. Amazon büßten nach durchwachsenen Zahlen 8,4 Prozent ein. Hier drückte auch, dass die US-Wettbewerbsaufsicht offenbar eine mögliche Kartellklage vorbereitet. Alphabet fielen um 2,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,32 +21,6 4,10 -10,0 5 Jahre 3,67 +18,3 3,49 -32,5 7 Jahre 3,61 +16,4 3,44 -36,2 10 Jahre 3,54 +14,0 3,40 -34,3 30 Jahre 3,63 +8,0 3,55 -34,2

Sehr schwach - Die Renditen schossen regelrecht nach oben, weil der Markt nach dem unerwartet stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Januar davon ausgeht, dass die Falken in der US-Notenbank zunächst die Oberhand behalten werden und die Zinsspitze im derzeitigen Zinserhöhungszykus doch eher bei 5,25 als bei 5,00 Pozent liegen dürfte. Zumindest stieg die Wahrscheinlichkeit dafür am Zinsterminmarkt deutlich.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:51h % YTD EUR/USD 1,0791 -0,0% 1,0793 1,0899 +0,8% EUR/JPY 142,26 -0,0% 142,28 140,18 +1,4% EUR/GBP 0,8945 -0,2% 0,8962 0,8935 +1,1% GBP/USD 1,2064 +0,2% 1,2043 1,2195 -0,3% USD/JPY 131,83 -0,0% 131,83 128,61 +0,5% USD/KRW 1.252,92 +0,4% 1.247,86 1.229,67 -0,7% USD/CNY 6,7813 +0,1% 6,7749 6,7437 -1,7% USD/CNH 6,7932 -0,3% 6,8163 6,7489 -1,9% USD/HKD 7,8479 +0,0% 7,8466 7,8463 +0,5% AUD/USD 0,6937 +0,3% 0,6914 0,7065 +1,8% NZD/USD 0,6327 +0,1% 0,6318 0,6472 -0,4% Bitcoin BTC/USD 22.778,18 -0,9% 22.988,92 23.456,44 +37,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar wertete nach den robusten US-Arbeitsmarktdaten und mit den hochschnellenden Marktzinsen kräftig auf. Der Dollar-Index erhöhte sich um 1,2 Prozent. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen tat ihr übriges.

Der Yen gab am frühen Montag im asiatisch dominierten Handel zeitweise deutlicher nach. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Medienbericht, wonach die japanische Regierung dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan, Masayoshi Amamiya, angetragen haben soll, sich um die Nachfolge des scheidenden Notenbankchefs Haruhiko Kuroda zu bewerben. Dahinter dürfte die Vermutung stehen, dass er an dem taubenhaften Kurs von Kuroda festhalten dürfte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,49 73,39 +0,1% +0,10 -8,7% Brent/ICE 80,16 79,94 +0,3% +0,22 -6,5%

Sehr schwach - Die Ölpreise gaben bis zu 3,5 Prozent nach. Zunächst hatte der starke Arbeitsmarktbericht die Preise in der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage angetrieben. Mit den deutlich anziehenden Marktzinsen und dem stark zulegenden Dollar kamen die Ölpreise dann aber unter Druck.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,74 1.865,10 +0,7% +13,64 +3,0% Silber (Spot) 22,52 22,35 +0,8% +0,17 -6,0% Platin (Spot) 978,45 978,33 +0,0% +0,13 -8,4% Kupfer-Future 4,07 4,06 +0,2% +0,01 +6,7%

Der Goldpreis sackte um 2,5 Prozent auf 1.865 Dollar ab. "Die guten Arbeitsmarktdaten haben die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der Fed zur Abkühlung der Lohninflation neu entfacht", sagte Will Rhind, CEO des Investmentfonds GraniteShares. Dazu verlor das zinslose Gold als Anlage auch schon am Berichtstag gegenüber Anleihen stark an Attraktivität

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 wird die Demokratische Partei ihre erste Vorwahl anders als bisher üblich im Bundesstaat South Carolina abhalten. Das Democratic National Commitee (DNC) beschloss am Samstag auf einer Konferenz in Philadelphia offiziell die Änderung des traditionellen Zeitplans. Dies dürfte US-Präsident Joe Biden Rückenwind verleihen, sollte er sich für eine neuerliche Kandidatur entscheiden

POLITIK HONGKONG

In Hongkong hat am Montag ein Prozess gegen 47 Demokratieaktivisten begonnen. Es handelt sich um den größten Prozess unter dem umstrittenen von Peking erlassenen Nationalen Sicherheitsgesetz. Es wird erwartet, dass die Verfahren mehrere Monate dauern könnten. Den Angeklagten drohen bei Verurteilung lebenslange Haftstrafen.

INNENPOLITIK PERU

Vor dem Hintergrund der andauernden gewaltsamen Proteste gegen die Regierung hat das Parlament in Peru eine Entscheidung über Neuwahlen noch in diesem Jahr zunächst bis voraussichtlich August verhindert. Unter Berufung auf einen Verfahrensfehler lehnte der Verfassungsausschuss des peruanischen Parlaments es am Freitag (Ortszeit) ab, einen von Präsidentin Dina Boluarte eingebrachten Gesetzentwurf zu behandeln, mit dem die Parlamentswahl auf Oktober 2023 vorverlegt werden sollte.

ATOMSTREIT IRAN

Im Streit um das iranische Atomprogramm hat der Westen Teheran eindringlich aufgefordert, seine eingegangenen Sicherheitsverpflichtungen einzuhalten. Zugleich kritisierten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA den jüngst von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vermeldeten Verstoß gegen die Vereinbarungen im Atomkraftwerk Fordo. Teheran müsse "vollständig" mit der IAEA kooperieren und Transparenz ermöglichen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

RÜSTUNGSZUSAMMENARBEIT IRAN / RUSSLAND

Moskau und Teheran treiben offenbar ihre Pläne zum Bau einer Anlage in Russland voran, in der mindestens 6.000 Drohnen iranischer Bauart für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hergestellt werden könnten. Dies sei das jüngste Anzeichen für eine sich vertiefende Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen, berichteten Vertreter eines mit den USA verbündeten Landes.

SANKTIONEN RUSSLAND

Nach den EU-Mitgliedsstaaten haben sich auch die G7-Staaten und Australien auf Preisobergrenzen für russische Ölprodukte geeinigt. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorging, legten die Gruppe großer Industriestaaten und Australien Preisdeckel von 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) für Kraftstoffe wie Diesel und 45 Dollar pro Barrel für Produkte wie Heizöl fest. Dieses Vorgehen zielt demnach darauf ab, "Russland daran zu hindern, von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu profitieren" und die Stabilität der Energiemärkte zu fördern. Zuvor hatten sich die EU-Mitgliedsstaaten am Freitag auf ähnliche Preisobergenzen geeinigt.

US-NOTENBANK

Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, ist es zu früh, den "Sieg" über die Inflation zu verkünden. Sie sagte, der enorme Zuwachs an neuen Arbeitsplätzen in den USA im Januar sei ein "Wow"-Bericht, aber sie betonte, dass die Fed mehr Informationen benötige, bevor sie entscheide, um wie viel weiter die Zinsen erhöht werden sollen.

BANK OF JAPAN

Die japanische Regierung soll einem Zeitungsbericht zufolge dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masayoshi Amamiya, die Nachfolge für den derzeitigen Gouverneurs der BoJ, Haruhiko Kuroda, angetragen haben. Wie die Zeitung Nikkei berichtet, wird erwartet, dass die japanische Regierung noch in diesem Monat einen formellen Vorschlag für Kurodas Nachfolger unterbreitet. Die Amtszeit Kurodas endet am 8. April.

ERDBEBEN TÜRKEI / SYRIEN

Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind nach offiziellen Angaben insgesamt mindestens 195 Menschen getötet worden. Alleine aus den von der Regierung kontrollierten nordsyrischen Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus seien 111 Tote und 516 Verletzte gemeldet worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium am Montag. Dem Vertreter eines Krankenhauses im von pro-türkischen Kräften kontrollierten Teil Nordsyriens zufolge starben dort mindestens acht Menschen, in der Türkei berichtete die Katastrophenschutzbehörde Afad von mindestens 76 Toten in sieben Provinzen.

CARLYLE

Die Beteiligungsgesellschaft will offenbar den Investmentbanking-Veteranen Harvey Schwartz zum neuen CEO ernennen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, streben die Gründer des Private-Equity-Unternehmens nach einer verpatzten Nachfolgeregelung einen Neuanfang an.

TESLA I

hat die Preise für sein meistverkauftes Fahrzeug Model Y in den USA wieder angehoben, nachdem der US-Elektroautohersteller die Preise erst im vergangenen Monat gesenkt hatte. Am Freitag hatte die US-Regierung den Kreis der Elektroauto-Käufer, die sich für eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar qualifizieren können, ausgeweitet, indem das Finanzministerium die Preisgrenze für bestimmte Modelle auf 80.000 Dollar von 55.000 Dollar anhob.

TESLA II

Im Prozess gegen Elon Musk wegen irreführender Tweets zum Elektroautobauer Tesla ist der Unternehmenschef vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden. In dem Prozess ging es um Twitter-Äußerungen von Musk im Jahr 2018, die starke Kursschwankungen an der Börse ausgelöst hatten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.