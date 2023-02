Opengear, ein zu Digi International (Nasdaq: DGII, www.digi.com/) gehörendes Unternehmen und Anbieter sicherer SmartOut-of-BandManagement-Lösungen, meldete heute die Erweiterung seiner Produktreihe CM8100um die beiden neuem 10GbE-Modelle CM8196-10G und CM8148-10G. Diese neuen Produkte ermöglichen den großflächigen Einsatz von Smart Out-of-Band Management und reduzieren gleichzeitig den Integrations- und Wartungsaufwand. Wie die übrigen Modelle der Reihe CM8100 gewährleisten auch die neuen Produkte einen ausfallsicheren Fernzugriff mit verbesserter Sicherheit und Automatisierung.

Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen der CM8100-10G-Modelle zählen:

Höhere Effizienz: Dichte Umgebungen können effizient verwaltet werden, und es können bis zu 96 serielle Geräte angeschlossen werden.

Dichte Umgebungen können effizient verwaltet werden, und es können bis zu 96 serielle Geräte angeschlossen werden. Offene Architektur: Die REST-API unterstützt Automatisierungstools, Docker und Python-Skripte.

Die REST-API unterstützt Automatisierungstools, Docker und Python-Skripte. Verbesserte Sicherheit: Das hardwarebasierte TPM 2.0 bietet Datenverschlüsselung und sicheres Booten.

Das hardwarebasierte TPM 2.0 bietet Datenverschlüsselung und sicheres Booten. Erweiterte Konnektivität: 10Gb SFP+ Uplinks sorgen für eine direkte Anbindung an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.

10Gb SFP+ Uplinks sorgen für eine direkte Anbindung an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Schnellere Einrichtung: Die automatische Port-Erkennung vereinfacht die Konfiguration der seriellen Einstellungen und der Port-Benennungen.

Die automatische Port-Erkennung vereinfacht die Konfiguration der seriellen Einstellungen und der Port-Benennungen. Vereinfachte Verkabelung: Dank auswählbarer serieller Software-Ports werden keine seriellen Adapter mehr benötigt.

Die Konsolenmanager der Produktreihe Opengear CM8100-10G ermöglichen den Out-of-Band-Zugriff auf Router, Switches, PDUs, Firewalls, andere serielle Konsolen und virtualisierte Netzwerkfunktionen im großen Maßstab. Der CM8196-10G ist im Formfaktor 2HE (Höheneinheit) ausgeführt und verfügt über 96 serielle Ports; der CM8148-10G hat Standardhöhe (1HE) und verfügt über 48 serielle Ports. Diese Produkte, die von führenden Hyperscalern eingesetzt werden, sorgen für einen reduzierten Implementierungsaufwand und für ein weniger komplexes Gerätemanagement in großen Rechenzentren.

"Wir freuen uns, die Markteinführung der Modelle CM8196-10G und CM8148-10G bekanntgeben zu können, die beide auf dem Erfolg der Produktreihe CM8100 aufbauen", so Gary Marks, President von Opengear. "Angesichts der zunehmenden Komplexität von IT-Umgebungen und der wachsenden Vielfalt der Geräte verschiedener Anbieter stellen wir eine Appliance bereit, welche die Anzahl der Managementknoten reduziert. Diese Erweiterung des Angebots zeigt einmal mehr das Bestreben von Opengear, frühzeitig auf die Anforderungen der Kunden und des Markts einzugehen und einen kontinuierlichen Mehrwert anzubieten."

Über Opengear

Das zu Digi International gehörende Unternehmen Opengear bietet auf sichere und belastbare Weise Zugang und Automatisierung für den Support von kritischer IT-Infrastruktur, und zwar am ersten Tag und an jedem Tag auch an Tagen, an denen schwere Störungen auftreten. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen die Lösungen von Opengear die Provisionierung, die Orchestrierung und das Remote Management von Netzwerkgeräten mithilfe innovativer Software und innovativer Appliances. Auf Lösungen von Opengear setzen global tätige Unternehmen der Finanzbranche, der digitalen Kommunikation, des Einzelhandels und der Fertigungsindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im US-Bundesstaat New Jersey; ein F&E-Zentrum wird im australischen Brisbane betrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com

