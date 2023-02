Das Jelmoli-Haus soll während zwei Jahren umgebaut werden. Dabei werden die Verkaufsflächen verkleinert und das Gebäude um neue Nutzungsarten wie Büros, Fitness oder Gastronomie ergänzt.Zürich - SPS Swiss Prime Site will die Jelmoli-Liegenschaft an der Zürcher Bahnhofstrasse umbauen. Deshalb fallen im Jahresabschluss 2022 Sonderaufwendungen von 34 Millionen Franken an. Dennoch seien die Jahresziele erreicht worden, teilte SPS am Montag mit. Das Jelmoli-Haus soll laut den Angaben während zwei Jahren umgebaut werden. Dabei würden die Verkaufsflächen verkleinert und das Gebäude um...

