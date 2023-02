Der australische Bergbauriese BHP kommt bei der Expansion weiter voran. So hat nun auch der brasilianische Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung dem Konzern die Erlaubnis für die geplante Akquisition von Oz Minerals erteilt. Bereits im Dezember hatten BHP und Oz eine Vereinbarung unterzeichnet. Der Vorstand von Oz Minerals hat den eigenen Aktionären auch bereits einstimmig geraten, das BHP-Angebot anzunehmen. BHP bietet den Oz-Anteilseignern pro Aktie 28,25 Australische Dollar in bar an. ...

