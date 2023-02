The following instruments on XETRA do have their first trading 06.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.02.2023Aktien1 CA36112C1023 Fuse Battery Metals Inc.Anleihen/Fonds1 US68389XCQ60 Oracle Corp.2 AU3CB0296580 Queensland Treasury Corp.3 DE000NLB33M9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 US68389XCN30 Oracle Corp.5 CH1232107149 Zürich, Stadt6 XS2580291354 Marex Group PLC7 US68389XCP87 Oracle Corp.8 US68389XCM56 Oracle Corp.9 CH1242301278 Swiss Life Holding AG10 IE00BD1DJ122 Comgest Growth Japan - R