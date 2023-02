News von Trading-Treff.de Korrektur zum Wochenstart im DAX und das Big Picture sowie das US-Sentiment führen zu neuen Trading-Ideen am 06.02.2023 DAX-Wochenstart ohne Schwung Der DAX konnte die vergangene Woche sehr stark beenden und damit in der internationalen Börsenhistorie direkt hinter dem Nasdaq rangieren. Darüber sprachen wir ausführlich in der Sonntagsanalyse vom 05.02.2023 und blickten dabei auch auf dieses Big Picture: 20230204 Xetra DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...