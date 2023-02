Bocholt (ots) -Rose Bikes erweitert seine elektrifizierte Produktpalette um ein neues E-Rennrad: Mit dem REVEAL PLUS elektrifiziert der Bocholter Fahrradhersteller sein beliebtes Endurance-Wunder, dem man seine verborgene Kraft auf den ersten Blick nicht ansieht. In der Launch-Kampagne wird das neue E-Rennrad mit dem Claim "Obvious Speed. Hidden Power." vorgestellt. Seit seiner Einführung in 2020 steht das REVEAL für die eindrucksvolle Kombination aus Komfort und Leistung und trug als erste Plattform die neue ROSE Design DNA. Mit der Integration des aktuell leichtesten Motors am Markt, dem Mahle X20, geht Rose Bikes mit dem federleichten REVEAL PLUS eine neue Ära ein im E-Rennrad-Segment. Das neue REVEAL PLUS ist in zwei Ausstattungsvarianten, den Farben Borealis Green und Matt Carbon Black / Gold sowie den Größen XS bis XL ab einem Preis von 3.999 Euro, erhältlich.Boost your confidenceDas neue ROSE E-Rennrad sorgt für mehr Selbstvertrauen und pure Rennrad-Performance auf der Straße. Wer gerne die Extraportion Power am Berg genießen möchte oder sich auf der Ebene nicht ausbremsen lassen will, findet mit dem REVEAL PLUS den richtigen Begleiter für neue Herausforderungen. Auf längeren Touren über wechselnde Höhenmeter gibt es seinem Fahrer die nötige Kraftverstärkung, um auch bei schnelleren Gruppen mitzuhalten.Don't fear the mountain & defy the headwindDas REVEAL PLUS eröffnet Radsport-Neulingen den Einstieg in das Rennradfahren und gleicht die Leistungsunterschiede bei Gruppenfahrten oder Trainingseinheiten aus. Der Genuss purer Rennrad-Performance wird für alle Menschen zugänglicher gemacht. Mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern bietet das ROSE E-Rennrad neue Möglichkeiten für die Streckenauswahl und definiert das Gefühl des Straßensports für jeden Radbegeisterten neu. Dank der Power des Mahle X20 Motors wird die eigene Kraft des Fahrers immer im richtigen Moment individuell unterstützt. Dabei bleibt die nötige Sportlichkeit beim Rennradfahren erhalten."Wer nicht weiß, dass das REVEAL PLUS ein E-Bike ist, dem fällt es wohl auch optisch kaum auf. Der Motor ist so versteckt, dass dieser im Rahmen dank der nahezu unsichtbaren Integration fast nicht zu sehen ist. Für ein E-Rennrad ist dieses Bike mit einem Gewicht unter 11 kg sehr leicht. Über den im Oberrohr integrierten Button sind die drei verschiedenen Unterstützungsstufen und somit die Power des extrem leichten Motors einfach zu bedienen.", sagt Anatol Sostmann, Director Product & Brand.Kompakter, kraftvoller AntriebFür das revolutionierte Fahrerlebnis sorgt der nur 3,2 kg schwere Mahle X20 Nabenmotor, der mithilfe einer 12 mm-Steckachse und ohne Kabel nahezu unsichtbar am Hinterrad montiert ist. Mit 55 Nm werden 250 Wh Power dank ausgefeilter Sensorik und künstlicher Intelligenz individuell auf den Fahrer abgestimmt und bieten somit ein individualisierbares Fahrerlebnis. Mit der Mahle App lassen sich die Stufen noch feiner individualisieren und dem persönlichen Fahrstil anpassen.Modelle & PreiseIm Wesentlichen unterscheiden sich die zwei REVEAL PLUS Modelle innerhalb der Schaltgruppen, der Lenkeinheit und den Laufrädern. Das Einstiegsmodell mit der mechanischen SHIMANO 105 Schaltgruppe und das Topmodell mit Ultegra Di2 Schaltung ermöglichen zwei verschiedene Preisrahmen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das REVEAL PLUS 105 hat alles zu bieten, was man für komfortorientierte Langstreckeneinsätze benötigt. Es ist ausgestattet mit der mechanischen SHIMANO 105er Schaltgruppe, dem Ritchey Road-Lenker und dem ROSE Square Vorbau. Die ROSE R-Thirty Plus Light Laufräder und Continental GP 5000 Allround-Reifen runden die zuverlässige Ausstattung ab. Das Topmodell mit der Ultegra Di2 Schaltgruppe kommt rundum mit Carbon-Ausstattung. Highend Komponenten wie das ROSE eigene Endurance One-Piece Cockpit und den ROSE RC-Forty/Fifty Disc Carbon Laufrädern zeichnen dieses Highend E-Rennrad aus. Beginnend mit einem Preis ab 3.999 Euro sind die beiden Modelle unter rosebikes.de oder in den ROSE Stores erhältlich.Mit dem Endurance Bike der neuen Generation können alle Distanzen mühelos gemeistert werden. Obvious Speed. Hidden Power. Electrified. Die ROSE PLUS Familie wächst mit dem REVEAL PLUS und nähert sich mit großen Schritten dem Ziel, jede ROSE-Bikekategorie zu elektrifizieren.Weitere Informationen sind ab dem 02.02.2023 unter rosebikes.de/reveal-plus (https://www.rosebikes.de/fahrr%C3%A4der/rennrad/endurance/reveal-plus) zu finden.Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:Vera VaubelVaubel Medienberatung GmbHE-Mail: medienberatung@vaubel.deTel.: +49 (0) 160 84 72068Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102534/5433695