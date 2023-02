Der Aktienkurs von Alphabet hat sich aktuell in Form einer "W"-Formation an den Kernwiderstand bei 105,41 US-Dollar herangearbeitet. Mittel bis langfristig steht der Software-Riese vor der bedeutenden Herausforderung, seine Werbeeinnahmen durch die Suchmaschine gegen Chatbots wie ChatGPT zu verteidigen. Am 2. Februar 2023 veröffentlichte Alphabet seine Bilanz für das vierte Quartal 2022. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erwirtschaftete in ...

