Pirna (ots) -Die DENQBAR GmbH setzt ein Zeichen im Bereich der mobilen Stromversorgung und Energiespeicherung und erweitert ihr Produktspektrum um drei tragbare Powerstations, die mit einem zusätzlichen Solarpanel unterwegs als Solargeneratoren betrieben werden können.Die tragbaren NQB Powerstations sind mit Ausgangsleistungen von 300, 600 und 1500 Watt erhältlich und alle mit enorm leistungsfähigen und langlebigen Akkus ausgestattet.Dank der perfektionierten Inverter-Technologie lassen sich so alle mobilen Endgeräte wie z.B. Handys, Tablets, Notebooks als auch Kühlbox, Kaffeemaschine oder Elektro-Kochplatte betreiben. Versorgt werden die Geräte entweder per USB / USB-C, 230 Volt-Steckdose oder über den 12 Volt-Gleichstromausgang.Die leistungsfähigen und langlebigen Akkus glänzen Dank dem zuverlässigen Batteriemanagementsystem mit einer enorm hohen Zelleffizienz und runden die kleinen Kraftpakete leistungstechnisch perfekt ab.Die Powerstations lassen sich in der freien Natur bequem mit dem zusätzlich erhältlichen 100 Watt-Solarpanel aufladen - wahlweise auch mit dem Netzteil an einer haushaltsüblichen Steckdose oder per Kfz-Ladestecker. Auch ein gleichzeitiges Laden und Entladen der Stromspeicher ist problemlos möglich.Kompakte Maße und ein leichtes Gesamtgewicht machen die tragbaren Powerstations zu einem platzsparenden Begleiter auf allen Reisen. Durch den Verzicht auf Kraft- und Schmierstoffe fallen keinerlei Lärm, Schmutz und weitere Emissionen an. All das macht die neuen mobilen Stromspeicher von DENQBAR zu einem zukunftsträchtigen Produkt für alle Outdoorfreunde.Mehr Informationen zu den Powerstations finden Sie hier:https://www.denqbar.com/powerstationsoderhttps://www.denqbar.com/blog/b-344/Über die DENQBAR GmbHDer Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5433721