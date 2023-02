DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Dezember um 3,2 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Dezember stärker gestiegen als erwartet. Der kräftige Zuwachs beruhte maßgeblich auf Großaufträgen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die gesamten Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent und lagen um 10,1 (November: 10,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen monatlichen Zuwachs von 2,0 Prozent prognostiziert. Das für November vorläufig gemeldete Minus von 5,3 Prozent wurde auf 4,4 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Dezember um 1,7 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts fiel er gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent. Der für November vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 2,1 Prozent wurde auf 2,5 Prozent revidiert.

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im November um 0,2 Prozent

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im November kalender-, saison- und preisbereinigt 0,2 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Oktober. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, betrug das nominale Minus 0,4 Prozent.

Ifo: Stimmung in der chemischen Industrie verschlechtert sich

Die chemische Industrie blickt einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge pessimistischer in die Zukunft. Das Ifo-Geschäftsklima für die Branche fiel im Januar auf minus 26,0 Punkte, nach minus 23,7 im Dezember. Sowohl die Urteile zur aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate verschlechterten sich demnach.

Japan will bisherigen Vize Amamiya als neuen Zentralbankchef - Zeitung

Die japanische Regierung soll einem Zeitungsbericht zufolge dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masayoshi Amamiya, die Nachfolge für den derzeitigen Gouverneurs der BoJ, Haruhiko Kuroda, angetragen haben. Wie die Zeitung Nikkei berichtet, wird erwartet, dass die japanische Regierung noch in diesem Monat einen formellen Vorschlag für Kurodas Nachfolger unterbreitet. Die Amtszeit Kurodas endet am 8. April.

Faeser kündigt Flüchtlingsgipfel im Innenministerium an

Angesichts der Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein Spitzentreffen mit Vertretern der Kommunen und Länder in ihrem Ministerium angekündigt. "Wir haben uns zuletzt im November getroffen auf der Bundesebene - und ich werde jetzt noch mal zu einem Flüchtlingsgipfel einladen", sagte sie dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gehe darum, direkt mit den Kommunen noch einmal zu schauen, was getan werden könne.

Christodoulides liegt bei Präsidentenwahl in Zypern vorne

Die Präsidentschaftswahl im EU-Mitgliedstaat Zypern entscheidet sich am kommenden Sonntag zwischen Ex-Außenminister Nikos Christodoulides und dem von der linken Opposition unterstütztem Andreas Mavroyiannis. In der ersten Runde kam Christodoulides auf rund 32 Prozent und Mavroyiannis auf knapp 30 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 72 Prozent.

Selenskyj warnt vor Jahrestag vor "symbolhaften Taten" der Besatzer

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des näher rückenden Jahrestags des russischen Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar vor "symbolhaften Taten" russischer Besatzer gewarnt. Viele Berichte deuteten bereits jetzt darauf hin, "dass die Besatzer im Februar etwas Symbolisches tun werden, um sich für ihre Niederlagen im vergangenen Jahr zu rächen", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

Ukrainischer Abgeordneter: Budanow löst Resnikow als Verteidigungsminister ab

Der Leiter des ukrainischen Militär-Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, wird nach Angaben eines Abgeordneten neuer Verteidigungsminister. Der 37-jährige Budanow werde den bisherigen Ressortchef Oleksij Resnikow ablösen, sagte David Arachamia. Diese Entscheidung sei "in Kriegszeiten absolut logisch". Wann die Ablösung erfolge, sagte er nicht. Der 56-jährige Resnikow werde Minister für strategische Industriezweige.

Mindestens 195 Tote bei Erdbeben in türkisch-syrischer Grenzregion

Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind nach offiziellen Angaben insgesamt mindestens 195 Menschen getötet worden. Alleine aus den von der Regierung kontrollierten nordsyrischen Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus seien 111 Tote und 516 Verletzte gemeldet worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium.

Israelische Armee tötet "mehrere bewaffnete Angreifer" in Jericho

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge während eines Feuergefechts bei einer Razzia im Westjordanland "mehrere bewaffnete Angreifer" getötet. Während der "Anti-Terror-Aktion" seien mehrere "bewaffnete Angreifer" getötet worden, nachdem sie auf mehrere im Einsatz befindliche Soldaten geschossen hätten, erklärte die Armee. Die Männer sollen demnach für einen zuvor verübten Schusswaffenangriff auf Israelis in der Gegend verantwortlich gewesen sein.

China: Ballon-Abschuss hat Beziehungen zwischen China und USA beschädigt

Der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA hat laut dem chinesischen Außenministerium die Beziehungen zwischen beiden Ländern "ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt". "Die Handlungen der USA haben die Bemühungen und Fortschritte beider Seiten bei der Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit dem Bali-Treffen ernsthaft beeinträchtigt und beschädigt", erklärte Vizeaußenminister Xie Feng mit Blick auf ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping im November.

Prozess gegen 47 Demokratieaktivisten in Hongkong begonnen

In Hongkong hat ein Prozess gegen 47 Demokratieaktivisten begonnen. Es handelt sich um den größten Prozess unter dem umstrittenen von Peking erlassenen Nationalen Sicherheitsgesetz. Es wird erwartet, dass die Verfahren mehrere Monate dauern könnten. Den Angeklagten drohen bei Verurteilung lebenslange Haftstrafen.

Indonesien BIP 4Q +5,01% gg Vorjahr (PROG +4,95%)

