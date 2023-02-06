BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 290 (230) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3 (2,90) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT LLOYDS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 75 (55) PENCEBARCLAYS SENKT NATWEST AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 400 PENCEBARCLAYS SENKT VIRGIN MONEY AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 230 PENCEBERNSTEIN HEBT DIAGEO AUF 'OUTPERFORM' (M-P) - 4200 (4030) PENCEBOFA HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 151 (140) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT HARGREAVES LANDSDOWN AUF 'UNDERPERFORM'(N) - ZIEL 800(900)PGOLDMAN STARTET MEYER BURGER MIT 'BUY' - ZIEL 0,96 CHFJEFFERIES STARTET BANCA GENERALI MIT 'BUY' - ZIEL 41,30 EURJEFFERIES STARTET BANCA MEDIOLANUM MIT 'BUY' - ZIEL 11,40 EURJEFFERIES STARTET FINECOBANK MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 14,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...