Das neue Jahr ist zwar erst wenige Wochen alt, aber die guten Vorsätze vom Silvesterabend sind meist jetzt schon Schnee von gestern. Sollte die Erinnerung noch da sein, dass man eigentlich mehr Bewegung in seinen Alltag bringen sollte, so könnte das neueste Buch der Autorin Nicole Staudinger - auch bekannt als "Deutschlands Schlagfertigkeitsqueen" - ein guter Einstieg in ein bewegteres Leben sein. In "Läuft schon!: How to run - eine Anleitung der unsportlichsten Joggerin der Welt" berichtet Staudinger von ihren eigenen Lauf-Erfahrungen, und das mit allen Höhen und Tiefen. Für die 40jährige Kommunikations-Trainerin lief dabei längst nicht immer alles geradeaus. Kurz nachdem sie sich an die ersten 30 Minuten "Laufen am Stück" gewagt hatte, musste sie einen neuen Weg einschlagen. Dieser bestand aus Brustkrebs, Chemotherapie und Mastektomie. Staudinger läuft sich danach zurück ins Glück, Schritt für Schritt mit vielen Rückschlägen, bis hin zum Halbmarathon an ihrem 40. Geburtstag.



"Mein erster Lauf-Versuch scheiterte kläglich. Nach nur siebzehn Sekunden. Mehr war als etwas moppelnde Sport-Newcomerin einfach nicht drin"", schreibt Nicole Staudinger. Heute läuft sie drei bis fünf Mal pro Woche - jeweils zwischen fünf und achtzehn Kilometer. Am Stück. Und das seit mehreren Jahren. Sogar einen Halbmarathon hat sie bereits erfolgreich absolviert. "Wie es zu diesem Weltwunder kommen konnte, was es dafür gebraucht hat und was nicht", davon erzählt die siebenfache Bestsellerautorin mit viel Herz und Selbstironie.



Ihr neues Buch "Läuft schon!" ist nicht nur eine Anleitung für die Beine und den Kopf gleichermaßen, es ist ein Erfahrungsbericht über Selbstbestimmung, die Lust am Leben und diese spezielle Haltung, die Staudinger in all ihren Büchern an den Tag legt.



