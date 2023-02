Mannheim (ots) -Werbetexte sind ein elementarer Faktor in der Marketingstrategie eines jeden Unternehmens. Ihre Erstellung kostet jedoch viel Zeit und Geld. Kein Wunder also, dass immer mehr Firmen künstliche Intelligenzen einsetzen, um ihren Aufwand hierfür zu minimieren. Doch sind KIs dieser Aufgabe tatsächlich gewachsen?"KIs stellen beim Schreiben von Werbetexten eine wertvolle Hilfe dar. Allerdings spielen im Marketing auch die Emotionen eine wesentliche Rolle - künstliche Intelligenzen können sie nicht ersetzen", sagt Julius Kemnitzer. Gerne verrät der Marketingexperte in diesem Artikel, in welchen Bereichen der Einsatz von KIs sinnvoll ist - und welche Herausforderungen damit noch nicht gemeistert werden können.1. Unterstützung bei der TexterstellungDas Tool "Chat GPT" von OpenAI kann dabei helfen, die Zielgruppe der eigenen Texte besser zu verstehen - denn es ermöglicht die Recherche von Schmerzpunkten, aktuellen Herausforderungen und Mythen in bestimmten Branchen. Auch die Erstellung von flüssigen Texten aus Stichpunkten ist mit dem Tool einfach möglich.Zudem stellt das Tool eine Hilfestellung bei der Formulierung von Texten dar. Allerdings ist es wichtig, guten Input zu geben, damit das Tool optimal funktionieren kann. Es ist auch hilfreich für einfache Aufgaben wie die Umformulierung von Texten, die Korrektur von Rechtschreibfehlern und für die Umwandlung von Klein- in Großbuchstaben. Dank des Tools können diese Aufgaben schneller erledigt werden als von einem Menschen.2. Mehr Effizienz bei der Content-ErstellungDer zweite Bereich, in dem KI für Unternehmen nützlich sein kann, ist die Content-Erstellung: "Chat GPT" ermöglicht es, eine größere Menge an Content zu erstellen als jemals zuvor. Zum Beispiel kann das Tool genutzt werden, um hunderte oder tausende von Blogartikeln, Social-Media-Beiträgen zu erstellen.Es ist jedoch wichtig, die Qualität des Contents im Auge zu behalten und gegebenenfalls im Nachhinein Anpassungen vorzunehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Content-Erstellung ist, dass der Content für die Zielgruppe relevant ist und dass Unternehmen auf den Plattformen präsent sind, auf denen sich die Zielgruppe aufhält. Durch die Erstellung von Inhalten, die der Zielgruppe wirklich von Nutzen sind, können Unternehmen so einen bedeutenden Mehrwert bieten.3. Mehr Effektivität bei der Erstellung von SEO-optimierten InhaltenEin weiterer Vorteil, der sich für Unternehmen durch die Verwendung von KI-Tools ergibt, ist die Möglichkeit, SEO-optimierte Inhalte zu erstellen: Indem man beispielsweise bei der Nutzung von "Chatbot GPT" Keywords verwendet, werden diese auch von der KI bei der Texterstellung genutzt. So lassen sich Texte erstellen, die auf Suchbegriffe und Keywords abgestimmt sind, die oft in Suchmaschinen gesucht werden. Dadurch können Unternehmen, wenn sie die Grundprinzipien von SEO-Texten verstehen, sehr gute SEO-Texte erstellen.Was die künstliche Intelligenz noch nicht lösen kannIn der heutigen Zeit gibt es eine Fülle an Inhalten im Marketing. Dies führt dazu, dass Unternehmen die Emotionen und menschlichen Beziehungen im Marketing immer wichtiger finden. Das lässt sich auch während der Corona-Pandemie beobachten: Menschen suchen vermehrt nach emotionaler Aufmerksamkeit und Live-Events sind besonders gefragt. So gewinnen im Marketing Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität und Menschlichkeit immer mehr an Bedeutung. Künstliche Intelligenz oder maschinelle Lernsysteme können diese Werte jedoch aktuell nicht replizieren.Insbesondere im Bereich emotionales Storytelling oder in der Entwicklung von Texten, die die Zielgruppe erreichen sollen, sind menschliche Intelligenzen gefragt. Ein weiteres Problem bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz in Bezug auf Textgenerierung ist, dass sie zwar in der Lage ist, Texte zu erstellen und Informationen zu recherchieren, jedoch oft einen wissenschaftlichen Ton aufweist. Dabei ist insbesondere bei Werbetexten eine direkte Ansprache und passgenaue Formulierung erforderlich.Zwar ist es möglich, die künstliche Intelligenz mit entsprechenden Informationen "zu füttern", um spezifischere Texte zu erhalten, jedoch kann es schwierig sein, eine hundertprozentige Genauigkeit und Tiefe in den generierten Texten zu erreichen. Dafür erfordert es oft zusätzliches manuelles Arbeiten.FazitEmpathie ist und bleibt ein entscheidender Aspekt, der für die Entwicklung von großen Ideen erforderlich ist und aktuell nicht von künstlichen Intelligenzen repliziert werden kann. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenzen irgendwann durch Neuralink-Technologien direkt mit dem menschlichen Gehirn verbunden werden können.Bis dahin werden menschliche Intelligenzen samt ihren Emotionen und ihrer Empathie weiterhin für die Entwicklung von Grundideen im Marketing erforderlich sein. Künstliche Intelligenzen können jedoch die Umsetzung von diesen Ideen unterstützen und so eine sinnvolle Symbiose zwischen Mensch und Maschine im Marketing ermöglichen.Über Julius Kemnitzer:Julius Kemnitzer ist Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte. Er unterstützt Agenturen und Dienstleister dabei, durch professionelles Copywriting die Performance ihrer Werbemaßnahmen zu steigern. 