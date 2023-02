Vietnams führender Technologiekonzern FPT hat sich der dritten Staffel von "Beyond Innovation" angeschlossen, der führenden Technologieserie, die auf Bloomberg Television (Bloomberg TV) ausgestrahlt wird. Unter der Moderation des Risikokapitalgebers Anthony Lacavera und des erfahrenen Technikjournalisten Michael Bancroft werden in der Serie neue Technologien und Unternehmer vorgestellt, die unser Leben zum Besseren verändern.

Gastgeber Anthony Lacavera (rechts) interviewte den FPT-Vorsitzenden Truong Gia Binh und CEO der Standard Chartered Bank Vietnam Michele Wee, zum Thema Beyond Innovation. (Foto: Business Wire)

Die dritte Staffel von "Beyond Innovation" reist zu führenden und aufstrebenden Technologiezielen wie Tel Aviv, London, Singapur, Hanoi, Halifax, New York und Lissabon. An dem Projekt in Vietnam nahmen namhafte Gäste teil, darunter der FPT-Vorsitzende Truong Gia Binh, die Vorsitzende von FPT Software, Chu Thi Thanh Ha, der stellvertretende Minister des vietnamesischen Ministeriums für Information und Kommunikation, Nguyen Huy Dung, der Direktor des Nationalen Innovationszentrums im vietnamesischen Ministerium für Planung und Investitionen, Vu Quoc Huy, der CEO der Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee, der CEO von Schaeffler Vietnam, Nguyen Xuan Thang, und der emeritierte Professor des Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Ho Tu Bao.

In vier halbstündigen Episoden befragte Moderator Anthony Lacavera die Gäste, um mehr über die digitale Landschaft Vietnams und sein Potenzial zu erfahren, eine der führenden digitalen Nationen der Welt zu werden. Zu den Themen gehören: Vietnam vom späten Internetnutzer zur aufstrebenden digitalen Nation; die Zukunft des digitalen Gesundheitswesens in Vietnam; Vietnam Südostasiens aufstrebende IT-Drehscheibe; die Zukunft der IT-Arbeitskräfteentwicklung in Vietnam.

"Durch diese Interviews wollen wir Vietnam als wachsende IT-Drehscheibe in der Region mit einer offenen Wirtschaft, vielfältigen Lösungen, digitalen Innovationsinitiativen und einer wachsenden Zahl von Arbeitskräften bekannt machen", erklärte Chu Thi Thanh Ha, Vorsitzende von FPT Software. "Dies ist eine großartige Gelegenheit, FPT als globalen IT-Dienstleister und Pionierunternehmen der digitalen Transformation zu präsentieren, das seinen Kunden weltweit fortschrittliche Lösungen und Dienstleistungen anbietet."

In seinem Beitrag betonte Truong Gia Binh, Vorsitzender von FPT, die Bedeutung der Mission von FPT, Vietnam zu dienen. "Wir möchten die Technologie dazu nutzen, unser Land zu erneuern, und das haben wir seither auch getan", fügte er hinzu.

"Beyond Innovation" wird unabhängig von Globalive Media produziert und erreichte über Bloomberg TV mehr als 437 Millionen Haushalte in mehr als 70 Ländern. Die Sendung wurde auf Bell Media TV Networks in Kanada ausgestrahlt und über Infobase an mehr als 1.550 Universitäten und Hochschulen weltweit gestreamt. Mehrere Fluggesellschaften haben Episoden von "Beyond Innovation" übernommen, darunter United Airlines, Air Canada, Air France, Delta, WestJet, Saudia, Middle East Airlines, Kenya Airways, Japan Airlines und Royal Air Maroc.

Die dritte Staffel von "Beyond Innovation" wird weltweit auf Bloomberg TV jeden Samstag um 17.00 Uhr EDT, 22.00 Uhr BST und Sonntag um 14.00 Uhr HKT ausgestrahlt. Die Serie wird im März 2023 auch online verfügbar sein.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie sowie IT-Dienstleistungen und -Lösungen mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von fast 1,6 Milliarden US-Dollar und 54.000 Mitarbeitern in 28 Ländern. Als Pionier der digitalen Transformation bietet FPT erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabriken, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Unternehmensmobilität, digitale Produktentwicklung, Cloud, AR/VR, Geschäftsanwendungen, Anwendungsdienste, Managed Services usw. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 1000 Kunden betreut, darunter 85 Fortune Global 500-Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Fertigung und Automobilbau, Banken, Finanzen, Versicherungen, Logistik und Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, E-Commerce im Einzelhandel, Versorgungsunternehmen und Energie und viele mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com/

Über Globalive Media

Globalive Media ist ein führender Kurator und Produzent von Multimedia-Inhalten mit Schwerpunkt auf Wirtschaft, Technologie und Innovation. Wir erstellen Inhalte, die Unternehmer, Start-ups und Führungskräfte, die unsere Welt zum Besseren verändern, feiern und entdecken. Durch die Geschichten, die wir erzählen, helfen wir, das globale Ökosystem zu vernetzen, um positive Fortschritte in der Art, wie wir leben und Geschäfte machen, zu fördern. Nähere Informationen finden Sie unter www.beyondinnovation.tv

