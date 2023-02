Der allmähliche Abbau der Überbewertungen nach der Corona-Krise und die Auswirkungen der im Jahr 2022 beschlossenen restriktiven Geldpolitik zeigen allmählich ihre Wirkung Der allmähliche Abbau der Überbewertungen nach der Corona-Krise und die Auswirkungen der im Jahr 2022 beschlossenen restriktiven Geldpolitik zeigen allmählich ihre Wirkung. So dürfte sich der Inflationsrückgang in den USA in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...