HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Fokussierung des Schweizer Konkurrenten Zur Rose auf den deutschen Markt bestätige seine Ansicht, dass die bevorstehende Einführung des elektronischen Rezepts an Dynamik gewinne, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Online-Apotheke sei in einer sehr guten Position, um aus den damit einhergehenden Wachstumschancen Kapital zu schlagen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2023 / 16:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 08:04 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

