FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Jahreszahlen von 244 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Geschäftsmix und beim Free Cashflow des Triebwerkherstellers sei Besserung in Sicht, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Umsatz erwartet er eher am unteren Ende der Zielspanne, das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow eher am oberen Ende./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.