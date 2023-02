FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Jahreszahlen von 244 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Geschäftsmix und beim Free Cashflow des Triebwerkherstellers sei Besserung in Sicht, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Umsatz erwartet er eher am unteren Ende der Zielspanne, das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow eher am oberen Ende./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 06:50 / CET

DE000A0D9PT0