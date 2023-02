Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Nachdem Öl der Nordseesorte Brent am Freitag unter die 80-Dollar-Marke gefallen ist, notiert es am Montagvormittag wieder leicht darüber. Der Preis reagierte bisher kaum auf die am Sonntag in Kraft getretenen EU-Sanktionen für russische Ölprodukte.Neue Sanktionen der Europäische Union gegen Russland hatten zunächst keine Auswirkungen auf den Handel. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...