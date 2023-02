Berlin - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, sich im Streit zwischen FDP und Grünen über die Planungsbeschleunigung im Verkehr zu positionieren. "Man kann in solchen Debatten nicht wie ein Zuschauer am Spielfeldrand stehen und sagen, einigt euch, uns ist alles recht", sagte sie den Sendern RTL und ntv.



In Richtung SPD und Kanzler fügte sie hinzu: "Wer im Wahlkampf Klimaschutz plakatiert, der muss auch dazu stehen, wenn es drauf ankommt." Mehr Straßen würden weder den Verkehr verringern noch Staus reduzieren. Dröge schlägt vor, den Verkehr dagegen durch Carsharing zu entlasten. "Zwischen Köln und Düsseldorf pendeln unheimlich viele Menschen und die meisten sitzen alleine in ihrem Auto. Es würde zu einer großen Entlastung der Straßen führen, wenn man hier mehr Fahrgemeinschaften hätte."



Auf die Frage, wie sie die Menschen dafür motivieren will, antwortete Dröge, dass Fahrgemeinschaften steuerlich gefördert werden könnten.

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.