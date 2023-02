Netflix will die gemeinsame Nutzung von Passwörtern verhindern. Am Mittwoch veröffentlichte der Streaming-Riese versehentlich auf seiner Website für globale Nutzer seine Pläne, wie er gegen dieses Problem vorgehen will. Der Beitrag wurde inzwischen entfernt, aber die Kunden sind bereits verärgert - die Wall Street hat dagegen nur darauf gewartet.Von Angela PalumboBarron'sÜbersetzung: Laura Markus"Am Dienstag ging für kurze Zeit ein Artikel im Help Center online, der Informationen enthielt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...