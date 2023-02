Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erwirbt führendes Humanfaktoren-Beratungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten KönigreichWILMINGTON, Delaware, 6. Februar 2023 /PRNewswire/-- ClariMed, Inc., der erste End-to-End-Services-Partner von MedTech, der als den Kern seines integrierten, anwenderorientierten Ansatzes die Benutzerfreundlichkeit bei der Entwicklung von Medizinprodukten priorisiert, gab heute die Übernahme von Harvey Medical, eines Unternehmens für die Erforschung medizinischer Humanfaktoren und Marktforschung mit Büros in Cambridge, Vereinigtes Königreich und Utrecht, Niederlande, bekannt.Mit dieser Übernahme verstärkt ClariMed sein Engagement für den Humanfaktorenmarkt und bekräftigt seine Bemühungen, in neue Regionen zu expandieren und seinen globalen Kunden lokale und regionale Expertise zu bieten.Harvey Medical verfügt über ein multidisziplinäres Team von Experten für Humanfaktoren und Marktforschung, ein internes Rekrutierungsteam, eine hochtechnologisierte Beobachtungseinrichtung und globale Partnerschaften, die multiregionale oder spezialisierte Unterstützung bieten. Die Übernahme stärkt das Leistungsversprechen von ClariMed, globale Fähigkeiten mit regionaler Präsenz und Expertise zu kombinieren.Louisa Harvey, Gründerin und Head of Human Factors bei Harvey Medical, kommentierte: "Ich bin begeistert, dass Harvey Medical Teil der ClariMed Group sein wird. Durch die Zusammenarbeit mit den anderen ClariMed-Unternehmen werden wird gemeinsam stärker sein, und ich bin überzeugt, dass wir mir unserer aktuellen Einstellung der beste Anbieter für das Design und die Entwicklung von Medizingeräten werden. Nicht nur wegen unseres technischen Fachwissens, sondern auch wegen des ganzheitlichen Services, den wir für unsere Kunden erbringen werden."Kelley Kendle, CEO und Vorstandsvorsitzende von ClariMed, fügte hinzu: "Die Übernahme von Harvey Medical erweitert die Präsenz von ClariMed und verschafft unseren Kunden auf der ganzen Welt besseren Zugang zu branchenführendem Fachwissen. Gemeinsam sind wir stolz darauf, unterversorgte und schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Gemeinsam werden wir einzigartige Erkenntnisse liefern und die angemessene Positionierung von Vorteilen/Risiken und die Marktzugänglichkeit verbessern, um dringend benötigte nutzbare Gesundheitsinnovationen für Menschen zu liefern."Mit der Übernahme von Harvey Medical und der zuvor angekündigten Übernahme von UserWise kann das kombinierte ClariMed-Team nun eine Breite und Tiefe an spezialisierten Dienstleistungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU anbieten.Informationen zu ClariMedClariMed ist eine menschenorientierte Entwicklungs- und Regulierungspraxis für Medizinprodukte, die von Herstellern von pharmazeutischen und medizinischen Produkten entwickelt wurde. Unsere besten professionellen Dienstleistungen kultivieren Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und effektive Verwendung von Medizinprodukten. Besuchen Sie uns auf www.Clarimed.com.Informationen zu Harvey MedicalHarvey Medical bietet Dienstleistungen und Fachwissen an, um Herstellern von Medizinprodukten und Pharmaunternehmen zu helfen, sichere, benutzerfreundliche und effektive Produkte zu entwickeln, wobei die Kommerzialisierung stets berücksichtigt wird. In Verbindung mit unserem internen Rekrutierungsteam und der hochtechnologisierten Beobachtungseinrichtung vor Ort bieten wir umfassende Dienstleistungen mit nahtlosem Projektmanagement an. Besuchen Sie uns auf www.harvey-medical.com.MGarrett@PrismWorksonline.comMedienkontakt:Monique GarrettPrismWorksMGarrett@PrismWorksonline.com+1.484.363.1773Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1996071/Louisa_Harvey_Harvey_Medical_Founder_1200x1200.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1991389/ClariMed___Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clarimed-erwirbt-harvey-medical-301739071.htmlOriginal-Content von: ClariMed, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168085/5433948