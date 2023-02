Zuletzt lief es rund bei BYD. Der Konzern vermeldete für letztes Jahr gewohnt einen Rekordabsatz sowie sehr starke Geschäftszahlen. Und auch die Aktie kam in Fahrt und legte seit Ende November knapp 60 Prozent zu. Seitdem das Papier am Donnerstag ein Zwischenhoch markiert hat, ging es infolge mehrerer News allerdings wieder bergab.Konkret vermeldete der Autobauer am Mittwoch nach Börsenschluss die Verkaufszahlen für den Monat Januar. Diese brachen nach zehn Monaten des Wachstums relativ deutlich ...

