Die jüngste Zinsentscheidung der Bank of England kommentiert Katherine Neiss, Europäische Chefvolkswirtin bei PGIM Fixed Income: Die Bank of England hat den Leitzins zuletzt wie erwartet um 50 Basispunkte auf 4,0% angehoben, doch ist der Wechsel zu einem dovisheren Ton deutlich spürbar. Die veränderte Wortwahl in der Stellungnahme deutet darauf hin, dass der britische Zentralbankausschuss (MPC) seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...