Hartenfels (ots) -Es ist bereits das zweite HUF Haus, das Bauherr Karsten mit dem Familienunternehmen aus dem Westerwald geplant und realisiert hat: Ein hochmodernes und charakteristisches Fachwerkhaus (https://www.huf-haus.com/de-de/art-4-beispiel-8/) mit großen Glasflächen, maßgeschneiderten Möbeln und einem bezaubernden Outdoor-Paradies. Doch das war nicht immer so, denn das Grundstück am Stadtrand von Berlin hielt einige Herausforderungen für den erfolgreichen Geschäftsführer bereit, bevor er mit dem Bau beginnen konnte. Heute wirkt das Ensemble aus Garten, Pool und Haus wie aus einem Guss."Als ich mir das Grundstück zum ersten Mal angesehen habe, war alles verwildert und völlig zugewachsen. Auch die beiden Bungalows, die bereits in die Jahre gekommen waren. Ich habe das Potenzial trotzdem schnell erkannt, denn das Grundstück liegt leicht im Hang mit unverbaubarem Blick auf ein Waldgebiet", erinnert sich Karsten.Die baufälligen Gebäude mussten abgerissen und das rund 1.400 Quadratmeter große Grundstück vom Wildwuchs vieler Jahre befreit werden. Die Arbeit hat sich gelohnt: Heute genießt er gemeinsam mit Frau Christina und Hund Moritz sein grünes Paradies - drinnen sowie draußen.Die gläserne Fachwerkvilla liegt leicht erhaben auf dem Grundstück und ist über die Terrasse mit einem 3,5 x 10 Meter großen Infinity-Pool verbunden, der von sattgrünen Rasenflächen, Pflanzen und Bäumen umgeben ist. Schöner hätte man den Höhenunterschied von vier Metern von Haus zur unteren Gartengrenze wohl kaum nutzen können."Ich könnte jeden Tag feiern! HUF ist für mich kein Produkt, sondern ein Lebensgefühl. Alle Abteilungen, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bis hin zu den Chefs machen es einem wirklich leicht. Dieses Komplettpaket ist einfach unschlagbar, das habe ich beim Massivbau schon ganz anders erlebt", erzählt Karsten, der die Services der HUF Firmengruppe, angefangen bei der Finanzierung, in Anspruch genommen hat.Gemeinsam mit dem Team von HUF HAUS entwickelte das Paar ein maßgeschneidertes Hauskonzept mit offenem Grundriss und besonders viel Glas in Richtung Garten. Auf der privater gestalteten Hauseingangsseite befindet sich zudem eine große Doppelgarage - harmonisch in passender HUF Architektur. Balkone, überdachte Außensitzplätze und verschiedene Terrassen ermöglichen es den beiden, das Sonnengrundstück in vollen Zügen zu genießen.Das Wellnessprogramm für die Sinne geht auch indoor weiter: Individuell gefertigte StilART Möbel verwöhnen das Auge, insbesondere die edle Küche mit weißen Hochglanzschränken, Kochinsel und Theke. Gleich gegenüber liegt der Essplatz mit samtweichen, königsblauen Sitzmöbeln; im Kontrast dazu ein dunkler Holztisch aus geköhlter Eiche. Blickt man nach oben, vorbei an der italienischen Designerlampe, kann man dank großzügiger Dachflächenverglasung bis in den Himmel schauen. Auch das Wohnzimmer profitiert dank bodentiefer Verglasungen von viel gesundem Tageslicht - Naturschauspiel im Freien inklusive.Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume samt Wohlfühl-Badezimmer. Von der frei stehenden Badewanne aus genießt man die Aussicht in die Natur, ohne selbst gesehen zu werden. Ein weiteres Highlight ist die Sauna, die millimetergenau in die Dachschräge eingepasst wurde.Auch aus technischer Sicht lässt das HUF Haus keine Wünsche offen: Eine smarte KNX-Installation verbindet Alarmanlage, Licht, Jalousien und Temperatur - geheizt wird mittels umweltschonender Luft-/Wasser-Wärmepumpe - bequem in einem System. Die Steuerung erfolgt per App über das Smartphone oder über Taster an der Wand. Dank hervorragender Wärmedämmung, beispielsweise in den Außenwänden oder im Dach, und vieler hochkomplexer Baudetails entspricht dieses luxuriöse HUF Haus der höchsten Energieeffizienzklasse: A+. Und das, ohne auf üppige Glasfronten und eine offene Grundrissplanung verzichten zu müssen.Pressekontakt:HUF HAUS GmbH & Co. KGFranz-Huf-Straße 156244 Hartenfels02626 761-200huf-dorf@huf-haus.comPresseanfragen:Ann-Kathrin Hörterpresse@huf-haus.com02626 761-108Original-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77085/5434121