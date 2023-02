Der DAX ist am Freitag bei 15.476 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem am Donnerstag noch ein Verlaufshoch bei 15.520 Punkten notiert wurde. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX aktuell erneut tiefer bei 15.280 Punkten. Damit ist der DAX an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt und könnte Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart bei 15.230 Punkten nehmen. Solange der DAX aber über dem 10er-EMA notiert, ist kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...