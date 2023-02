Zofingen (ots) -Das führende Schweizer Bio-Festival "Bio Marché" findet vom 23. bis 25. Juni 2023 bereits zum 23. Mal statt. Nirgendwo sonst findet der Feinschmecker eine solche Fülle an Bio-Spezialitäten an einem Ort. Mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland pilgern Jahr für Jahr nach Zofingen zum Bio Marché, um zu degustieren, neue Produkte zu entdecken - und nicht selten, um sich mit einem Jahresvorrat an bekannten Lieblings-Spezialitäten einzudecken. Für die meisten Produzenten ist es selbstverständlich, dass sie am Bio Marché persönlich hinter dem Marktstand stehen. So kommen die Besucherinnen und Besucher nicht nur zu kulinarischen Genüssen, sondern auch zu wichtigen Informationen aus erster Hand. Nicht umsonst gilt der Bio Marché in Fach- und Konsumentenkreisen als "grösster Bioladen der Welt".Das soeben veröffentlichte Ausstellerverzeichnis 2023 liest sich wie das "Who is Who" der Bio-Branche. Und es wird noch laufend ergänzt - denn bis Ende März haben Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler Gelegenheit, sich anzumelden. Nebst dem ganzen Spektrum der Bio-Branche können die Besucherinnen und Besucher aber auch ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm erleben. Dieses - und der kostenlose Eintritt - sind vor allem dem Engagement des Hauptsponsors Lidl Schweiz zu verdanken, welcher auch dieses Jahr gemeinsam mit René Schudel und vielfältigen Angeboten auf dem Kirchplatz präsent sein wird.Anmeldeunterlagen: www.biomarche.ch/anmeldenInformationen für Medienschaffende:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chDruckfähige Bilder: www.biomarche.ch/bilder (© biomarche.ch)instagram.com/biomarche.chfacebook.com/biomarche.chlinkedin.com/company/biomarche-chOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100902341