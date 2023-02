© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild



Sparkassen können ihren Kunden künftig den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen anbieten. Kommen Bitcoin und Co. damit endgültig im Mainstream an?

Die Deka-Bank, das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe, hat bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin eine Lizenz für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte beantragt. Das berichtet die FAZ.

Damit können Sparkassenkunden künftig Kryptowährungen bei ihrer Sparkassen-Filiale handeln und/oder verwahren lassen. Seit dem 1. Januar 2020 benötigen Unternehmen in Deutschland für den Handel und die Verwahrung von Digitalwährungen eine Krypto-Verwahrlizenz der BaFin.

In Deutschland gibt es bereits eine ganze Reihe von Banken und Kryptobörsen, die über eine entsprechende Krypto-Verwahrlizenz verfügen. Nach Informationen der FAZ sind darunter Coinbase, Bitpanda, Upvest, Tangany sowie Hauck Aufhäuser Lampe über das übernommene Fintech Kapilendo.

Kryptoanleger sollten immer darauf achten, ihre Kryptowährungen nur bei einer Bank oder Kryptobörse zu verwahren, die über eine entsprechende Lizenz verfügt. Noch besser ist es, seine Coins selbst zu verwahren. Hier gilt das Motto "Not your keys, not your coins" - wer keinen Zugriff auf die privaten Schlüssel von Kryptowährungen hat, ist letztlich auch nicht der Eigentümer.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion