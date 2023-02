Die Massenentlassungen im Technologiesektor gehen weiter. Der jüngste Fall: Dell Technologies. Einem Bericht zufolge will der Computerhersteller weltweit rund 5 Prozent seiner Belegschaft entlassen. Konkret sei die Streichung von etwa 6.650 Stellen geplant, wie Bloomberg unter Berufung auf ein internes Memo berichtet. Von Adam ClarkBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDie Dell-Aktie ist am Montag im vorbörslichen Handel um 0,5 Prozent gestiegen. In diesem Jahr hat sie bisher 5 Prozent zugelegt. Damit ...

