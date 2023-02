Köln (ots) -- Polestar Precept gewinnt Auszeichnung mit Gold beim German Design Award 2023- Showroom-Konzept Polestar Spaces erhält Special MentionDie schwedische Premium-Elektromobilitätsmarke Polestar (Nasdaq: PSNY), die von dem aus Deutschland stammenden renommierten Autodesigner Thomas Ingenlath als CEO geleitet wird, hat beim German Design Award 2023 mit dem Konzeptauto Polestar Precept im Bereich Excellent Product Design den German Design Award 2023 in Gold gewonnen. Der German Design Award in Gold ist die höchste Auszeichnung, die es beim German Design Award zu gewinnen gibt. Im Bereich Excellent Architecture wurde das innovative Showroom-Konzept Polestar Spaces mit einer Special Mention ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 3. Februar 2023 in Frankfurt am Main statt.Mit dem Polestar Precept präsentiert die schwedische Elektroautomarke Polestar eine Vision ihrer zukünftigen Ausrichtung und Intentionen. Der Precept veranschaulicht die drei wichtigsten Kernpunkte der Marke: Nachhaltigkeit, digitale Technologie und Design. Der Polestar Precept wird auch in der Online-Galerie des Rat für Formgebung präsentiert: https://ots.de/iC8vIWPolestar Spaces sind physische Verkörperungen des Designanspruchs der Elektroautomarke Polestar und spiegeln das minimalistische und kompromisslose Design der Fahrzeuge wider. Ähnlich wie Kunstinstallationen bieten die Polestar Spaces den Kunden ein einzigartiges Markenerlebnis, bei dem sie selbst bestimmen können, wie stark sie mit den ausgestellten Autos interagieren. Die avantgardistische Umgebung zeigt Elemente der Designsprache, der Philosophie und der Markenerfahrung des Unternehmens. Präsentation der Polestar Spaces in der Online-Galerie des Rat für Formgebung: https://ots.de/kSKvlYDie Begründung der Jury zur Verleihung der Gold-Auszeichnung an den Polestar Precept beim German Design Award 2023: "Polestar ist eine neue Elektroautomarke aus Schweden, die den Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Dabei hat sich die vom Volvo-Konzern mitentwickelte Marke das ambitionierte Ziel gesetzt, ihre Klimaauswirkungen mit jedem neuen Modell zu verringern und bis 2030 ein wirklich klimaneutrales Auto zu produzieren. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit spielen auch digitale Technologie und Design eine wesentliche Rolle, was der Polestar Precept, der unter dem Namen Polestar 5 im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll, eindrucksvoll widerspiegelt. Doch die schon jetzt auf den Straßen fahrenden Polestar-Modelle sind ein realer Beweis dafür, dass die neue Marke das Potenzial besitzt, die gesteckten Ziele zu erreichen."Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung, ergänzt: "Gute Gestaltung setzt eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit voraus - denn gesellschaftliche wie politische Veränderungen verlangen ein stetiges Hinterfragen sowie die Fähigkeit, neue Schwerpunkte zu setzen und bisher unbekannte Perspektiven miteinzubeziehen. Beim German Design Award machen wir diejenigen Unternehmen, Projekte und Produkte sichtbar, die diese Transformationen mitgehen, nachhaltige Lösungen vorantreiben und innovative Antworten auf eine sich stets verändernde Welt geben."Über PolestarPolestar (Nasdaq: PSNY) ist die schwedische Marke für leistungsstarke Elektroautos, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesellschaft durch den Einsatz von Design und Technologie zu verbessern, um den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Polestar hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und vertreibt seine Fahrzeuge online in 27 Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen plant, bis 2030 das erste wirklich klimaneutrale Serienauto ohne Kompensation zu bauen. In Deutschland hat Polestar seinen Hauptsitz in Köln. Insgesamt neun Retail Standorte, die als Polestar Spaces bekannt sind, stehen den Kundinnen und Kunden zur Verfügung, um physisch mit kommissionsfreien Polestar Specialists in Kontakt zu treten, Testfahrten zu vereinbaren und Fahrzeug-Übergaben zu terminieren. Polestar 2 wurde 2019 als elektrischer Performance Fastback mit avantgardistischem skandinavischem Design und bis zu 350 kW eingeführt. Ende 2022 wurde Polestar 3 als SUV für das Elektrozeitalter vorgestellt - ein großer High Performance SUV, der Sportwagendynamik mit einer niedrigen Bauweise und einem geräumigen Innenraum verbindet. Polestar plant, bis 2026 drei weitere elektrische Performance Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen: https://media.polestar.com/de/deÜber den German Design AwardDer German Design Award (https://www.german-design-award.com/) ist einer der anerkanntesten Design-Wettbewerbe weltweit. Mit dem begehrten Preis honoriert der Rat für Formgebung seit nunmehr elf Jahren wegweisende Designerinnen und Designer und ihre Arbeiten. Bewertet werden die Einreichungen von einer internationalen Jury, die sich aus führenden Fachleuten aller Disziplinen des Designs zusammensetzt. Die besten Einreichungen erhalten den German Design Award in den Kategorien "Special Mention", "Winner" oder "Gold" - der höchsten Auszeichnung, die es beim German Design Award zu gewinnen gibt. Weitere Informationen: https://www.german-design-award.comÜber den Rat für FormgebungDer Rat für Formgebung ist das deutsche Kompetenzzentrum für Design, Marke und Innovation. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche Designgeschehen zu repräsentieren und hochwertiges Design zu fördern und sichtbar zu machen. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Zum Netzwerk der Mitglieder der Stiftung Rat für Formgebung gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen insbesondere die Inhaber und Inhaberinnen und Markenverantwortlichen namhafter Unternehmen. Dem Mitgliederkreis des Rat für Formgebung gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an. Weitere Informationen: http://www.gdc.de/