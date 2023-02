Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) hat es mittlerweile bestätigt.Im Goldsektor bahnt sich eine Megafusion an. Newmont hat ein unverbindliches Angebot zum Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Newcrest Mining Limited (ISIN: AU000000NCM7). Der Zeitpunkt scheint geschickt gewählt. Am Freitag brach ob der US Arbeitsmarktdaten der Goldpreis ein und auch Newcrest zeigte bei den Produktionszahlen nicht unbedingt Stärke (-> Newcrest Mining - Zahlen schocken Anleger). Zudem hat das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...