Nel Aktie derzeit unbeeindruckt immer noch "um die 1,60 EUR". Seit den beiden Top-Meldungen "rund um den Habeck-Besuch" in Heroya gab es bis heute keine operativen Meldungen mehr. Heute dann ein "grösserer" Auftrag. Wenn auch erst zur Auslieferung in 2025 vorgesehen. Und das macht es spannend. Denn nicht nur, dass die heutige Order für AEM-Elektrolyseure wieder einmal die Konkurrenzfähigkeit des norwegischen Wasserstoffplayers zeigt, nein es ist auch ein eindeutiger Hinweis darauf, dass man mit Produktionsengpässen in der Zukunft bei Elektrolyseuren rechnet. So ist die Kapazität von 40 MW einerseits ...

