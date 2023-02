Compass Group Holdings, ein in Ostafrika tätiges, führendes Unternehmen für Energieprojektmanagement und integrierte Dienstleistungen mit Hauptsitz in Maputo, Mosambik, gibt die Berufung von Botschafter Carlos dos Santos zum Executive Chairman des Board mit sofortiger Wirkung bekannt.

Ambassador Carlos dos Santos appointed as Executive Chairman of Compass Group Holdings. (Photo: Business Wire)

Botschafter Carlos dos Santos ist Berufsdiplomat mit ausgeprägter Geschäftserfahrung und war zuletzt Botschafter von Mosambik in den Vereinigten Staaten und Hochkommissar für Kanada (2015-2022).

Vor dieser wichtigen Funktion diente er in seiner umfangreichen und renommierten Laufbahn als Hochkommissar für das Vereinigte Königreich, Botschafter in Irland und Gouverneur im Commonwealth Board of Governors (2011-2015) sowie Botschafter von Mosambik in Deutschland, Österreich und beim Heiligen Stuhl (2006-2011). Überdies war er von 1996 bis 2002 Botschafter und Ständiger Vertreter Mosambiks bei den Vereinten Nationen.

Neben weiteren hochrangigen internationalen Positionen während seiner 40-jährigen diplomatischen Laufbahn bekleidete Botschafter Carlos do Santos die Position des Direktors für Europa und Amerika im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit (2005-2006), und er war leitender Berater des Präsidenten der Republik Mosambik.

Die beispiellose Erfahrung und das einzigartige Wissen von Botschafter Carlos dos Santos im öffentlichen Sektor werden der Compass Group eine umfassende Führungsposition verschaffen, sowohl mit Blick auf ihre derzeitigen Operationen als auch die Orientierung für die Zukunft, wenn die Gruppe ihren exponentiellen Wachstumskurs fortsetzt. Die Compass Group beabsichtigt, weiterhin erstklassiges Wissen, Dienstleistungen und Erfahrungen als mosambikanisches Unternehmen für Investoren und Entwickler aufzubauen, die Energie-, Rohstoff- und Infrastrukturprojekte in Ostafrika und darüber hinaus durchführen wollen.

Miles Pelham, Gründer und President, Compass Group Holdings, kommentierte:

"Es ist ein großes Privileg, Botschafter Carlos dos Santos als Executive Chairman im Board zu begrüßen. Mit Blick auf seine umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse zu Mosambik ist seine Berufung ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Führungsgremiums von Compass auf dem Weg, mit unseren Plänen für das künftige Wachstum und die Entwicklung der Gruppe weiter voranzukommen. Die breite und tiefe globale Erfahrung und Beziehungen des Botschafters, die er zur Unterstützung der Entwicklung Mosambiks aufgebaut hat, werden uns in ausreichendem Maße Substanz und Orientierung verschaffen, sodass unsere aktuellen Ziele in Bezug auf die langfristige Nachhaltigkeit verstärkt werden."

