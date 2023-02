Berlin (ots) -Die Kunst ist tot. Es lebe die Kunst.Mit dieser Botschaft holte sich Heike Britt Aunap am vergangenen Freitag auf dem 13. Internationalen Speaker Slam, veranstaltet von Hermann Scherer in Mastershausen, als Finalistin den doppelten Weltrekord. 147 Speaker aus 21 Nationen waren gleichzeitig auf zwei Bühnen zu hören, die weltweit im Live Steam auf YouTube und Twitch zu sehen waren. Ein doppelter Weltrekord, noch nie gab es so viele Teilnehmer und so viele Nationen bei einem Speaker Slam.Aber was ist eigentlich ein Speaker Slam? Es geht darum in nur vier Minuten, live auf einer öffentlichen Bühne, seine Botschaft auf den Punkt zu bringen. Und da geht es manchmal schon hart zu: es ist laut, es wird gebrüllt und getost, die Schweinwerfer blenden die Augen, der Bass lässt den ganzen Saale beben. Und dennoch sind es manchmal eben eher die leiseren und tieferen Töne, die besonders das Herz berühren und durchschlagend sind.Mit ihrem leidenschaftlichen Bekenntnis zur Kunst und dazu, wie wichtig die Kunst für unsere eigene Identität und unser Wertesystem ist, verstand es Heike Britt Aunap in diesen Adrenalin geladenen 240 Sekunden die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Mit ihrem Charme und Feinsinn wurde sie vom Veranstalter zusätzlich mit dem Exzellenz Award ausgezeichnet.Heike Britt Aunap ist Kunsthistorikern und Ganzheitlicher Coach und versteht es die Brücke zu schlagen von der Bedeutung und dem Verständnis der Kunst zu uns selbst. Denn die Kunst ist unsere Identität, sie ist allgegenwärtig und sie formt uns und kann uns als Mensch, wenn wir verstehen, was wirklich dahinter steckt, helfen unsere eigenen Identität und unser Wertesystem zu finden.Pressekontakt:Heike Britt AunapTel: +49 173 29 45 092E-Mail: heikeaunap@yahoo.deOriginal-Content von: ArtMilano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168241/5434296