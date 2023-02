Quarterback Tom Brady trat in Werbespots der Kryptobörse FTX auf. Kim Kardashian schwärmte auf Instagram von Emax-Token. Madonna warb für Non-Fungible-Token (NFT) der Bored Apes. Promis und Krypto - das ging lange gut zusammen. Doch nun drohen den Stars Sammelklagen. Der Football-Star Tom Brady und seine damalige Frau Gisele Bündchen waren einmal Markenbotschafter der mittlerweile gescheiterten Kryptobörse FTX. "FTX, are you in?", fragten Freunde in einem groß anlegten Werbespot, der auch während des Superbowls ausgestrahlt ...

