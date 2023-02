Die Wolftank Group hat eine weitere Kooperation im Wasserstoff-Bereich abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit EnerMech werden Wolftank-Wasserstofftankstellen (HRS) an die australische und neuseeländische Industrie geliefert. Der australische Zweig des globalen integrierten Lösungsanbieters EnerMech wird die Wasserstofftankstellen der Wolftank Group liefern, installieren, in Betrieb nehmen und warten. Erste Kundenaufträge seien bereits eingegangen: Die beiden Unternehmen werden mobile Wasserstofftankstellen an verschiedenen australischen Standorten installieren. "Mit EnerMech haben wir einen perfekten Partner gefunden, um nun auch Australien und Neuseeland mit unseren Lösungen zu versorgen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Expansionskurs. Unser ...

