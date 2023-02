Köln (ots) -- Sebastian Simons ist neuer Leiter Flotten-Marketing und Verkauf. Er folgt auf Wilhelm Buchmüller, der nun für die Verkaufsplanung zuständig ist- Simons berichtet an Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für die DACH-Märkte- Das Flotten- und Remarketing-Geschäft ist nun organisatorisch eine Ford Pro-B2B-Unit- "Ford Pro" ist der Sammelbegriff für ein ganzheitliches Vertriebs- und ServicekonzeptPersonelle und organisatorische Veränderungen im Ford-Gewerbekundenbereich: Sebastian Simons (55) ist neuer Leiter Flotten-Marketing und Verkauf und damit für das Gewerbekunden- und Remarketing-Geschäft des Unternehmens zuständig. Er folgt auf Wilhelm Buchmüller (42), der ab sofort die Verkaufsplanung des Unternehmens leitet. Diese personellen Veränderungen sind eine Konsequenz daraus, dass sich Kerstin Glanzmann-Schaar, Direktorin Flottengeschäft, Ende 2022 in den Ruhestand verabschiedet hat. Ihre Stelle wird nicht neu besetzt - der Aufgabenbereich wird zwischen Simons und Buchmüller aufgeteilt.Im Zusammenhang mit diesen personellen Veränderungen werden auch die Berichtslinien neu geordnet: Sebastian Simons berichtet nun an Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für die DACH-Märkte (Deutschland, Österreich und die Schweiz). Vogt leitet somit zusätzlich zum Ford Pro Nutzfahrzeug-Business auch das Gewerbekunden- und Remarketing-Geschäft in diesen drei Märkten und übernimmt damit den ehemaligen Zuständigkeitsbereich von Kerstin Glanzmann-Schaar. Dies bedeutet zugleich, dass das Flotten- und Remarketing-Geschäft nun unter der Leitung von Claudia Vogt erstmals eine Ford Pro-Business-to-Business-Geschäftseinheit ist.Wilhelm Buchmüller berichtet in seiner neuen Funktion "Manager Verkaufsplanung" an Dr. Christian Weingärtner, Geschäftsführender Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie Geschäftsführer Marketing und Sales der Ford-Werke GmbH.Sebastian Simons startete seine Ford-Karriere als Trainee bei der Ford-BankSebastian Simons, Bankkaufmann und studierter Betriebswirtschaftler, startete seine Ford-Karriere 1996 als Trainee bei der Ford-Bank. Er arbeitete dort zehn Jahre - unter anderem im Fleet Management Service-Bereich als Projektleiter und Key Account Manager sowie als Leiter Kreditgeschäft. Anschließend wechselte er zur Ford-Werke GmbH in den Bereich Dealer Operations in mehrere Positionen, um danach bei Ford Europa als Manager das Fleet Marketing sowie den Bereich Retail Distribution zu verantworten. Zuletzt leitete Simons das Rental- und Remarketing-Geschäft von Ford Deutschland."Ford Pro" ist der Sammelbegriff für ein ganzheitliches Vertriebs- und Servicekonzept"Ford Pro", das "Pro" steht für "Produktivität", ist der Name einer 2021 unter dem Dach der Ford Motor Company gegründeten Fahrzeugdienstleistungs- und Vertriebs-Einheit, die weltweit agiert. "Ford Pro" ist zugleich aber auch der Sammelbegriff - das "Eco-System" - für ein ganzheitliches Vertriebs- und Servicekonzept, das sich mit einem breiten Angebot an Fahrzeugen und praxisrelevanten Dienstleistungen aus einer Hand an Gewerbekunden aller Branchen und Größen richtet und bereits mit der Auslieferung des Ford-Nutzfahrzeuges an den Kunden beginnt.Vorrangiges Ziel von Ford Pro ist es, die Ford Pro-Nutzer in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern zu unterstützen und die Produktivität ihrer Geschäftstätigkeiten zu steigern - beispielsweise indem die servicebedingten Ausfall- und Standzeiten von Ford-Nutzfahrzeugen, die mit einem FordPass Connect-Modem ausgestattet sind, durch eine intelligente und effiziente Planung/Steuerung der notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten auf ein Minimum verringert werden.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0170/33 80 515ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5434376