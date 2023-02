Nürnberg (ots) -NORMA setzt nach der Butter-Preissenkung in der letzten Woche weiterhin den Rotstift an und reduziert die Preise auf zahlreiche Artikel quer durch das gesamte Sortiment um bis zu 23 Prozent. Von Tiernahrung, über Hygiene-, Drogerie- und Babyartikel bis hin zu Haushaltswaren sind viele Produkte nun dauerhaft günstiger.Am meisten können Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Discounters bei den FLORIOLA Ultra-Binden sparen, denn diese werden ab sofort statt für 1,29 Euro nur noch für 99 Cent angeboten - ein fetter Preisnachlass um satte 23 Prozent. Außerdem sind verschiedene Premium-Windeln von ELCURINA insgesamt 60 Cent günstiger erhältlich.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):CAT BONBON, Katzensticks/ Schleck Snacks, 40/50/105/120 gBislang: 1,15 EURJetzt: 0,95 EURCAT BONBON, Katzensnacks, 70 gBislang: 0,59 EURJetzt: 0,55 EURFLORIOLA, Ultra-Binden 14/20 StückBislang: 1,29 EURJetzt: 0,99 EURDENTABELLA, Mundspülung, 600 mlBislang: 1,09 EURJetzt: 0,89 EURDAUNASOFT, Küchentücher, 4x64 BlattBislang: 2,95 EURJetzt: 2,85 EURELCURINA Cremedusche, 300 mlBislang: 0,85 EURJetzt: 0,75 EURDENTABELLA, Premium Zahncreme, 125 mlBislang: 0,89 EURJetzt: 0,75 EURMULTITEC Gefrierbeutel 1/3 l 75/100 StückBislang: 1,95 EURJetzt: 1,75 EURTOPTIL 3in1 Caps Color-/ Vollwaschmittel, 591,8 gBislang: 4,95 EURJetzt: 4,45 EURELCURINA Baby Premium Windeln Gr. 5 Junior, 36 StückBislang: 5,95 EURJetzt: 5,35 EURELCURINA Baby Premium Windeln Gr. 4 Junior, 42 StückBislang: 5,95 EURJetzt: 5,35 EURELCURINA Baby Premium Windeln Gr. 6 XL Maxi, 32 StückBislang: 5,95 EURJetzt: 5,35 EURELCURINA Cremeseife Seifenstück, 150 gBislang: 0,55 EURJetzt: 0,50 EURFLORIOLA Slipeinlagen Sensitiv, 24/32/45 StückBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5434369